Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3% с 27 декабря

С 27 декабря граждане не смогут подавать заявки на ипотеку от застройщика со ставкой менее 3% в Сбербанке. Слова заместителя председателя правления кредитной организации Анатолия Попова приводит РИА Недвижимость.

«Следуя позиции регулятора о кредитах с околонулевой процентной ставкой на ипотеку, с 27 декабря 2022 года «Сбер» прекращает прием заявок с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%», — заявил Попов.

По его словам, причиной такого решения стало непонимание гражданами условий и механизма действия таких субсидированных программ. При таком уровне ставок возникают определенные риски как для заемщика, так и для самого банка. При данном раскладе кредитные организации получают в залог актив по завышенной цене.

«Одобренные до 26 декабря включительно заявки будут выдаваться на прежних условиях, если застройщик направил в банк гарантийное письмо по ней до 25 декабря», — заключил Попов.

15 декабря заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов назвал «взвешенным» решение Путина об увеличении льготной ставки по ипотеке в России до 8%. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент заявил о продлении программы льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.