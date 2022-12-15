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Минфин и ЦБ простимулируют граждан к участию на финансовом рынке в первом полугодии

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Александр Астафьев/РИА «Новости»

В период с января по июнь 2023 года Министерство финансов (Минфин) и Центробанк (ЦБ) реализуют решения по привлечению граждан на российский финансовый рынок. Слова главы Минфина Антона Силуанова приводит ТАСС.

«В этом направлении у нас с ЦБ идет совместная работа и подготовлены соответствующие проекты решений. Мы в первом полугодии следующего года их по плану должны реализовать», — заявил Силуанов.

По его словам, для привлечения граждан на финансовый рынок ведомство и регулятор намерены использовать налоговые преференции. В то же время интерес россиян должен быть сконцентрирован прежде всего на «надежные, проверенные финансовые активы».

6 декабря на сайте Московской биржи (Мосбиржи) опубликовали статистические данные, согласно которым доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на площадке в ноябре 2022 года составила 80,2%. При этом число физических лиц с брокерскими счетами к концу последнего месяца осени достигло 22,6 млн.

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