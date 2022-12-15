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Мишустин заявил о готовности промышленности РФ к достижению технологического суверенитета

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российская промышленность с соответствующей поддержкой государства готова решать задачи в том числе связанные с достижением технологического суверенитета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин , слова которого приводит РИА Новости.

«Могу с уверенностью сказать, что российская промышленность при соответствующей поддержке государства готова решать задачи по реализации проектов, в том числе технологического суверенитета», — сказал Мишустин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам с участием президента РФ Владимира Путина.

Российский премьер также отметил, что правительство проделало большую работу по модернизации механизмов поддержки промышленности в новых условиях.

В ходе заседания глава государства перечислил главные задачи российской экономики в 2023 году: поиск новых партнеров и переориентация поставок энергоресурсов, укрепление технологического суверенитета, опережающий рост обрабатывающей промышленности и другие. По его словам, выполнение этих задач позволит России достигнуть национальных целей, реализация которых запланирована до 2030 года. В то же время страна не собирается «самоизолироваться» от остального мира из-за введения масштабных международных санкций в связи с обострением конфликта на Украине.

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