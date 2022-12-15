Регулятор ФРГ счел ситуацию с расходом газа в стране критической

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что показатель потребления газа в стране классифицируется как критический. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Потребление на 48-й и 49-й календарной неделе было всего на 12% ниже эталонного значения за последние четыре года и <...> находится в критическом диапазоне», — сказано в сообщении.

Как разъяснил регулятор, ситуация оценивается как критическая, если экономия газа с поправкой на температуру составляет менее 15%.

В агентстве выразили опасения, что следует ожидать существенного увеличения потребления газа из-за похолодания и снижения температуры на текущую неделю. Федеральное сетевое агентство продолжает оценивать ситуацию как напряженную и не исключает дальнейшего ухудшения обстановки.

В ведомстве отметили, что цель в экономии газа не достигнута.

Ранее глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что гражданам Германии не следует включать обогреватели в домах на максимальную мощность, несмотря на похолодание в начале зимнего сезона. Домохозяйствам необходимо помнить о мерах по экономии газа, цена которого в стране за последнее время существенно увеличилась.