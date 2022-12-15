Путин призвал предоставить доступ быстрорастущих высокотехнологичных компаний к капиталу

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что высокотехнологичным компаниям необходимо предоставить доступ к капиталу. Трансляция заседания велась на сайте Кремля.

«Нужно сделать все для того, чтобы обеспечить доступ вот этих быстрорастущих высокотехнологических компаний к рынкам капитала и внести соответствующие изменения в нормативную базу», — пояснил президент.

Он добавил, что члены правительства не должны терять темп, «иначе мы компании поставим в сложное положение».

Ранее Путин поручил продлить льготную ипотеку до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%.

По словам президента, правительство будет сворачивать программу льготной ипотеки, но будет делать это плавно.

Семейная ипотека будет расширена на семьи с двумя детьми, в которых оба ребенка не достигли 18 лет.