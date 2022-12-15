Путин перечислил шесть ключевых задач для российской экономики на 2023 год

Главными задачами российской экономики в 2023 году станут: поиск новых партнеров и переориентация поставок энергоресурсов, укрепление технологического суверенитета, опережающий рост обрабатывающей промышленности и другие, приводит слова президента России Владимира Путина РЕН ТВ.

«Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень <....> Открываются новые возможности, которые являются стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным, именно кадровым и научным суверенитетом <....> Нужно обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности <....> Мы добьемся позитивных результатов снижения бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику <....> Нужно изменить, обеспечить повышение рождаемости и роста продолжительности жизни», — заявил Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, выполнение этих задач позволит России достигнуть национальных целей, реализация которых запланирована до 2030 года. В то же время страна не собирается «самоизолироваться» от остального мира из-за введения масштабных международных санкций в связи с обострением конфликта на Украине.

15 декабря президент России Владимир Путин высказался против «кабалы» заимствований за рубежом. В настоящее время страна обладает «крепким» платежным балансом, что должно позволять ей обходиться без значительного кредитования со стороны иностранных банков.