Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин перечислил шесть ключевых задач для российской экономики на 2023 год

Главными задачами российской экономики в 2023 году станут: поиск новых партнеров и переориентация поставок энергоресурсов, укрепление технологического суверенитета, опережающий рост обрабатывающей промышленности и другие, приводит слова президента России Владимира Путина РЕН ТВ.

«Первая задача касается вывода взаимодействия с нашими ключевыми партнерами на новый уровень <....> Открываются новые возможности, которые являются стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным, именно кадровым и научным суверенитетом <....> Нужно обеспечить опережающий рост обрабатывающей промышленности <....> Мы добьемся позитивных результатов снижения бедности, а в следующем году необходимо закрепить эту положительную динамику <....> Нужно изменить, обеспечить повышение рождаемости и роста продолжительности жизни», — заявил Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, выполнение этих задач позволит России достигнуть национальных целей, реализация которых запланирована до 2030 года. В то же время страна не собирается «самоизолироваться» от остального мира из-за введения масштабных международных санкций в связи с обострением конфликта на Украине.

15 декабря президент России Владимир Путин высказался против «кабалы» заимствований за рубежом. В настоящее время страна обладает «крепким» платежным балансом, что должно позволять ей обходиться без значительного кредитования со стороны иностранных банков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть