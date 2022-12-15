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Путин высказался против «кабалы» заимствований за рубежом

Россия обладает «крепким» платежным балансом, благодаря которому страна может обходиться без заимствований у зарубежных банков. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого приводит ТАСС.

«Благодаря крепкому платежному балансу России нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу», — сказал президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Также глава государств назвал одной из ключевых задач государства обеспечение финансового суверенитета. Путин пояснил, что экономика страны обладает финансовыми ресурсами, однако он высказался о необходимости повышения их доступности для новой экономики, а также создания высокотехнологичных предприятий и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

«Работа нашей финансовой системы должна обеспечить те потребности, которые ранее закрывались западными источниками финансирования, включая торговое и проектное финансирование», — добавил он, призывая обеспечить приток долгосрочных сбережений и инвестиций в акционерный капитал, вложения в инфраструктурные и новые производственные проекты, а также в быстрорастущие высокотехнологичные бизнесы.

Согласно прогнозу президента, снижение ВВП России по итогам года составит 2,5%.

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