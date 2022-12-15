Путин назвал санкции стимулом к строительству экономики, обладающей полным суверенитетом

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что санкции являются стимулом к строительству полностью суверенной экономики. Трансляция заседания ведется на сайте Кремля.

По словам президента, санкционные ограничения поставили перед страной много сложных задач. В результате появились проблемы с комплектующими, нарушились привычные логистические пути, возник дефицит технологических решений.

«С другой стороны, это открывает новые возможности, является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым и научным суверенитетом», — заявил Путин.

Он особо подчеркнул важность не просто замены каких-то позиций, но достижения лидерства в жизненно важных сферах, таких как искусственный интеллект, передача данных, новые промышленные технологии.

Ранее Путин говорил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%.