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Путин предложил выделить 100 млрд рублей на развитие Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин поручил отдельно выделить 100 млрд рублей из 250 млрд рублей, дополнительно направляемых на развитие инфраструктуры в регионах, для Дальнего Востока. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает пресс-служба Кремля.

По его словам, правительство запустило программу развития дальневосточных городов, уже рассмотрели планы Петропавловска-Камчатского, в начале 2023 года будет рассмотрен план развития еще нескольких городов.

Российский лидер отметил, что не все потребности дальневосточных городах к настоящему времени финансово обеспечены. В этой связи Путин предложил выделить отдельный лимит в 100 млрд рублей на города Дальнего Востока.

В октябре сообщалось, что правительство может выделить 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на развитие арендного жилья на Дальнем Востоке.

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