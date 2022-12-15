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Путин: Европа путем введения санкций добилась прежде всего роста инфляции у себя

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«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций добилась прежде всего роста инфляции у себя. Об этом он сообщил во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

«Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего — невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что в ноябре инфляция в целом в Европе составила 10%, а в некоторых странах она достигала и «20 с лишним, 21, 25».

Кроме того, российский лидер отметил, что расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался.

Ранее бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявлял, что Евросоюз неизбежно столкнется с сырьевым дефицитом из-за санкций против России.

9 декабря агентство Bloomberg отмечало, что антироссийские санкции повлияли только на небольшую часть секторов экономики Евросоюза, в то время как на компенсацию ущерба от них страны европейского региона потратили €525,5 млрд ($554 млрд). Большее влияние на экономику ЕС произошло из-за ответных ограничений со стороны России. Например, резко упали поставки редких газов, таких как неон и ксенон, которые нужны в производстве чипов.

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