Путин заявил, что рубль стал одной из самых сильных валют мира в 2022 году

В текущем году российский рубль стал одной из самых сильных расчетных единиц. Одной из причин усиления роли стал перевод оплаты за поставки газа в рубли, приводит слова президента России Владимира Путина ТАСС.

«Уровень цен в России, после серьезного всплеска в марте-апреле, начиная с мая практически не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года», — заявил Путин в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В то же время сегодня 15 декабря курс евро на торгах Московской биржи превысил отметку 69 рублей впервые с 30 мая 2022 года. В ходе утренней сессии курс европейской валюты укреплялся к российской на 1,26% и достигал 69,21 рубля. Однако позже котировки евро стали снижаться и находились на уровне чуть больше 69 рублей.

Утром также укрепился курс доллара к рублю. За американскую валюту на торгах Мосбиржи давали 64,66 рубля (+1,05%). При этом курс китайской валюты (юаня) поднялся на 1,01% до 9,25 рубля.