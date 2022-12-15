Путин пообещал предложить новые решения в экономике с учетом изменений в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен предложить новые экономические решения, учитывая «тектонические изменения в мире». Об этом он сообщил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

Глава российского государства отметил, что необходимо обозначить важнейшие задачи государственной политики на 2023 год.

«Предложить новые решения, которые позволят более уверенно развиваться и, в том числе, ответить на вызовы, с которыми на сегодняшний день сталкивается отечественная экономика и наши граждане в целом с учетом тех серьезных, заметных, можно сказать, тектонических изменений, которые переживает мир», — отметил он.

Также Владимир Путин по ходу заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%.

По словам российского президента, в этом и будущем годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП. Путин подчеркнул, что эти показатели будут лучшими среди стран «Большой двадцатки».