Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин: снижение ВВП по итогам года составит 2,5%

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%. трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%»,

По его данным, в этом и будущем годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП, эти показатели будут лучшими среди стран G20. Глава государства также указал, что профицит консолидированного бюджета России по результатам 11 месяцев составил 1,45 трлн рублей.

Путин также подчеркнул, что уровень цен в РФ после серьезного всплеска с мая практически не изменился.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2023 году ожидается дефицит примерно на уровне 2%. Он указал, что сейчас РФ проводит большие операции на финансовом рынке и в конце года проведет «достаточно значительный объем» бюджетных расходов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть