Путин: снижение ВВП по итогам года составит 2,5%

Президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что снижение ВВП по итогам года составит 2,5%. трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Прогнозируется снижение ВВП, действительно, снижение, я уже и публично об этом говорил, примерно на 2,5%. Я, правда, недавно сказал 2,9%, но последние прогнозы говорят о том, что это будет еще поменьше - 2,5%»,

По его данным, в этом и будущем годах федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом около 2% ВВП, эти показатели будут лучшими среди стран G20. Глава государства также указал, что профицит консолидированного бюджета России по результатам 11 месяцев составил 1,45 трлн рублей.

Путин также подчеркнул, что уровень цен в РФ после серьезного всплеска с мая практически не изменился.

Ранее глава Министерства финансов Антон Силуанов заявлял, что в 2023 году ожидается дефицит примерно на уровне 2%. Он указал, что сейчас РФ проводит большие операции на финансовом рынке и в конце года проведет «достаточно значительный объем» бюджетных расходов.