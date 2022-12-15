«Газпром» сообщил о сокращении добычи газа с начала года на 19,6%

«Газпром», согласно предварительной информации, снизил добычу газа на 19,6% за 11,5 месяца по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 394,1 млрд куб. м. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что среднесуточный экспорт «Газпрома» в декабре растет на 30% к уровню ноября — до 173,3 млн куб. м. При этом спрос на газ из газотранспортной системы на внутреннем рынке РФ уменьшился на 5,2% (на 12,5 млрд куб. м) за 11,5 месяца.

Кроме того, как добавили в пресс-службе холдинга, экспорт газа из РФ в Китай по контракту между «Газпромом» и CNPC по трубопроводу «Сила Сибири» продолжает расти.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные источников сообщала, что объемы добычи газа в России в январе – ноябре текущего года сократились на 11,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021-го и составили 612,9 млрд кубометров.