Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Газпром»: из ПХГ Европы отобран рекордный для 13 декабря объем газа

close
100%
Gustau Nacarino/Reuters

Объем газа, отобранного из подземных хранилищ Европы 13 декабря, стал рекордным для указанной даты, сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО «Газпром».

В сообщении указано, что, по данным Gas Infrastructure Europe, 13 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано 738 млн куб. м. Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для этого дня также зафиксированы в Германии — 250,1 млн куб. м, Франции — 117,6 млн куб. м — и в Чехии — 36,5 млн куб. м.

В «Газпроме напомнили, что нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы из-за изменившихся логистики и поставщиков газа на европейский рынок.

Изъятия газа из хранилищ Европы уже более недели идут с превышением средних многолетних показателей на фоне похолодания в регионе. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ уже 10,55 млрд куб. м газа. При этом в «Газпроме» указали, что нагрузка на европейские хранилища в текущем осенне-зимнем периоде будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившейся логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 86,59% (на 10,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 93,69 млрд куб. м газа. Нетто-отбор газа из хранилищ ведут все страны ЕС.

Из украинских ПХГ также отобрано на 13,6% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, — 1,5 млрд куб. м газа. Отмечается, что это четверть от объема газа, закачанного в летний период.

Ранее сообщалось, что к шестому дню зимы европейские подземные хранилища газа опустели примерно на четверть.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть