«Газпром»: из ПХГ Европы отобран рекордный для 13 декабря объем газа

Объем газа, отобранного из подземных хранилищ Европы 13 декабря, стал рекордным для указанной даты, сообщает ТАСС со ссылкой на ПАО «Газпром».

В сообщении указано, что, по данным Gas Infrastructure Europe, 13 декабря из подземных хранилищ Европы отобрано 738 млн куб. м. Максимальные рекорды по отбору газа из ПХГ для этого дня также зафиксированы в Германии — 250,1 млн куб. м, Франции — 117,6 млн куб. м — и в Чехии — 36,5 млн куб. м.

В «Газпроме напомнили, что нагрузка на ПХГ Европы в текущем осенне-зимнем периоде ожидается выше, чем в предыдущие годы из-за изменившихся логистики и поставщиков газа на европейский рынок.

Изъятия газа из хранилищ Европы уже более недели идут с превышением средних многолетних показателей на фоне похолодания в регионе. Отопительный сезон в Европе начался 14 ноября, с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ уже 10,55 млрд куб. м газа. При этом в «Газпроме» указали, что нагрузка на европейские хранилища в текущем осенне-зимнем периоде будет выше, чем в предыдущие годы, в связи с изменившейся логистикой и источниками газоснабжения европейского рынка.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 86,59% (на 10,6 процентного пункта выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 93,69 млрд куб. м газа. Нетто-отбор газа из хранилищ ведут все страны ЕС.

Из украинских ПХГ также отобрано на 13,6% (на 2,1 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году, — 1,5 млрд куб. м газа. Отмечается, что это четверть от объема газа, закачанного в летний период.

Ранее сообщалось, что к шестому дню зимы европейские подземные хранилища газа опустели примерно на четверть.