Шмыгаль заявил, что Украина отправила 554 судна с продовольствием в рамках зерновой сделки

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что страна в рамках зерновой сделки отправила 554 судна с 13,9 млн тонн продовольствия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«В рамках зерновой инициативы уже отправлено 554 судна с 13,9 млн тонн украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Европы», — сказано в сообщении.

Также Шмыгаль отметил, что Киев хочет расширить инициативу по экспорту зерна на порты Николаев и Ольвия в Николаевской области.

11 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обсудил по телефону с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.

4 декабря на Украине сообщали, что первое судно с зерном в рамках программы Grain From Ukraine прибыло в Эфиопию. Уточнялось, что судно доставило 25 тыс. тонн пшеницы.

22 июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу украинского зерна. Сделка предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.