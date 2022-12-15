Производитель растительных продуктов Velle захотел открыть сеть кофеен Velle Coffee

Гендиректор производителя растительных продуктов под брендом Velle Артур Сираканян может открыть сеть кофеен Velle Coffee совместно с ресторатором Владиславом Романовским. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источник на рынке.

«Компания, вероятно, создана для развития сети кофеен в качестве нового канала сбыта продукции Velle», — отметил собеседник издания.

Эксперты рынка посчитали, что сейчас продажи растительных напитков выросли, судя по оценкам NielsenIQ, на 19,6%. Такие изменения связаны с уходом с отечественного рынка зарубежных компаний, а также уменьшением размеров поставок. При этом новые кофейни могут быть востребованы на рынке, так как бренд Velle узнаваем для широкого круга потребителей. Кроме того, доход от продаж напитков в кофейне может занять второе место в компании.

Однако некоторые специалисты указали на то, что достаточно высокая стоимость продукции бренда может стать слабым местом при открытии кофеен. То есть, чем дороже продукция, тем меньше чеков и валовая прибыль. При этом потребители уже привыкли, что хороший кофе можно приобрести и в недорогих заведениях.

В конце августа РБК писал, что в премиальных точках сети кофеен Stars Coffee, которая заменит Starbucks после ухода компании из России, появится алкоголь. Первая кофейня сети открылась на Новом Арбате в Москве. По словам владельцев, всего планируется открыть 130 точек.