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Премьер Польши Моравецкий: в Евросоюзе ищут деньги для лимита цен на газ

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Aurel Obreja/AP

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий перед заседанием Европейского совета заявил, что в ЕС ищут средства для введения лимита цен на газ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, вопрос введения лимита цен на газ будет обсуждаться в ходе саммита в Брюсселе.

«Почему мы так долго это обсуждаем? В частности, потому что нужно откуда-то взять средства, которые смягчат высокие цены», — пояснил Моравецкий.

Он добавил, что деньги на эти цели стоит конфисковать у российских олигархов. Сейчас Евросоюз имеет возможность конфисковать российскую собственность на сумму до 400 млрд долларов.

«Нужно залезть в эти очень глубокие кошельки российских олигархов и Российской Федерации», — сказал Моравецкий.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что потолок цен на газ заставит менять контракты с Россией. Он также добавил, что уже говорил об этом в телефонном разговоре с российским вице-премьером Александром Новаком.

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