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Власти Нигерии призвали объявить ЧП в сфере энергетики

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Global Look Press

Нигерийские компании призвали власти страны ввести чрезвычайное положение в энергетике. Об этом сообщает газета This Day.

Согласно данным издания, участники круглого стола ведущих экономических компаний Нигерии заявили, что нигерийские власти должны ввести режим ЧП в энергетике, так как по-другому невозможно найти выход из затяжного кризиса с электроснабжением в стране.

Также издание сообщает, что потери Нигерии от хищения нефти и нефтепродуктов, от вандализма на нефтепроводах с 2009 года по 2020 год составили 46 млрд долларов, а общий объем украденной нефти достиг 619,7 млн баррелей.

В заявлении нигерийского отделения общественной организации «Инициатива прозрачности добывающих отраслей» говорится, что некоторые местные чиновники вступали в сговор с иностранцами «для личного обогащения». В этом может быть замешана швейцарская горнодобывающая компания Glencore.

Ранее Великобритания обвиняла Glenore в перевозке денег для взяток на частных самолетах.

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