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Объем ввода ИЖС в России снизился до 1,76 млн квадратных метров в ноябре

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Объем ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России в ноябре 2022 году упал до 1,76 млн кв. м. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Росстата.

В ноябре было введено 1,76 млн кв.м. ИЖС. При этом в феврале 2022 года этот показатель был на уровне 7 млн «квадратов». Кроме того, объемы ввода снизились и в динамике за год. Например, в ноябре 2021 года показатель ввода ИЖС был на уровне 5,2 млн кв. м, отметили в публикации.

По данным издания, в 2022 году показатели постоянно менялись, и нельзя было сделать точных прогнозов по вводу ИЖС. При этом показатель все равно рос до октября, поле чего стал замедляться. В целом же по всему жилищному строительству был зафиксирован спад в 40%.

В период с января по ноябрь 2022 года всего было введено 56 млн. кв.м в секторе ИЖС, что куда больше показателей прошлого года, когда он был на уровне 46 млн.

30 августа замруководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Илья Сауков заявил, что 60% предложений среди частных домов составляют объекты площадью 50-60 кв.м. Он заявил, что за год число проданных объектов площадью до 60 кв. м выросло на 27%. По его словам, такое жилье стали возводить из-за высоких цен на ИЖС.

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