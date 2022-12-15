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Товарооборот России и Японии упал более чем на треть в ноябре

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Товарооборот Японии и России в ноябре упал более чем на треть (35,5%) в годовом выражении. Об этом сообщается на основе анализа статистических материалов японского Министерства финансов.

«Общий экспорт продукции из Японии в РФ снизился на 34,2%, импорт из России — на 36,1%», — отметили в публикации.

По данным ведомства, Япония не покупает нефть из России уже три месяца подряд. Закупки угля упали на 59,5%, сжиженного природного газа — на 14,4%. Кроме того, закупки зерновых из РФ также сильно сократились, на 86,9%. По сравнению с ноябрем прошлого года импорт рыбной продукции уменьшился на 17,5%.

В документе указали, что Япония резко увеличила импорт российских овощей, на 57,7%. Закупки руды цветных металлов выросли на 520,4%. Экспорт в Россию медицинских изделий из Японии поднялся на 115,7%, а автомобилей — на 7,7%.

В середине ноября пресс-служба японского Минфина сообщила, что Токио нарастило экспорт медицинской продукции в Россию на 804,1% в октябре 2022 года. Кроме того, в прошлом месяце на 340,8% увеличился объем продаж России комплектующих для компьютеров. При этом экспорт самих компьютеров в октябре упал на 72,9%.

До этого в Министерстве финансов Японии заявили, что товарооборот Японии и Российской Федерацией в сентябре сократился на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил чуть более 176 млрд иен (около $1,17 млрд).

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