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АNSA: ряд стран ЕС будет добиваться установления потолка цен на газ ниже €200 за МВт⋅ч

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Hannibal Hanschke/Reuters

Ряд стран Евросоюза, в том числе Италия, собираются добиться установления потолка цен на газ на уровне ниже €200 за МВт⋅ч. Об этом сообщает агентство АNSA со ссылкой на источники в Брюсселе.

По их словам, потолок цен на газ может быть согласован уже на следующей неделе во время очередной встречи профильных министров. При этом, по информации агентства, пока остаются разногласия как по порогу ограничения, так и по более широким возможностям его применения.

Изначальное предложение Еврокомиссии о потолке на уровне €275, который вводится после двух недель сохранения более высоких цен на газ на рынке, не устроило большинство государств.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что министры энергетики стран Евросоюза добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ.

До этого вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Евросоюз почти достиг соглашения по потолку цен на газ.

22 ноября Еврокомиссия предложила ввести потолок цен на импортируемый в ЕС газ на уровне €275 за МВт•ч, что примерно соответствует €2840 за 1 тыс. куб. м топлива.

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