В ЕС предупредили о неизбежности сырьевого дефицита из-за антироссийских санкций

Бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидер правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Евросоюз неизбежно столкнется с сырьевым дефицитом из-за санкций против России, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что антироссийские санкции, введенные ЕС, привели к тому, что внешнеторговый сырьевой оборот в РФ вырос со $100 до $220 млрд и «даже более чем вдвое». При этом в Европе наблюдается непомерный рост цен на энергоносители, сырье, электроэнергию и продукты питания, указал политик.

«Инфляция массово бьет по промышленности, бизнесу, гражданам и домохозяйствам, все больше объявлений о неплатежеспособности, банкротств и разорений, рекордный уровень банкротств, массово растет безработица, все больше людей борется с бедностью, и экономика может позволить себе все меньше производства — сырьевой дефицит неизбежен», — сказал Штрахе.

По его словам, многие европейские компании «больше не являются конкурентоспособными на международном рынке», поскольку производственные затраты резко увеличились, из-за чего продукция этих организаций «становится дороже».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заявления руководителей европейских энергетических компаний писало, что дефицит газа и высокая стоимость топлива в ЕС сохранится, по крайней мере, до 2025 года.