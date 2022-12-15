В РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России

Ученые из РАНХиГС Юрий Горлин и Виктор Ляшок предупредили, что, если в ближайшие годы не будут разработаны меры реагирования на вызовы, стоящие перед российской пенсионной системой, то уровень пенсий в России может стать «социально неприемлемым». Об этом эксперты написали в статье «Факторы роста пенсий в долгосрочной перспективе», опубликованной в журнале «Вопросы экономики», информирует РБК.

При бездействии властей, считают Горлин и Ляшок, соотношение средней пенсии и средней зарплаты к 2050 году снизится до 27%, сейчас этот коэффициент — около 31%.

Чтобы этого не произошло, нужно принять комплекс решений. Предлагается, к примеру, постепенное увеличение ставки страховых взносов и установление моратория на введение новых льгот по ним. Специалисты также написали, что не исключено повышение требований к стажу для выхода на пенсию, увязка размера пенсии работающих пенсионеров с их зарплатой и другие. В целом, они отметили, что совсем безболезненных для населения способов увеличения пенсий нет.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена сохранить размер пенсий бывшим военным, участвующим в СВО.