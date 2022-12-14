Премьер Польши Моравецкий: потолок цен на газ не вводится из-за стран Северной Европы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что страны ЕС не могут найти общее решение по вводу лимита цен на газ из-за того, что страны Северной Европы не видят соответствующую возможность. Об этом сообщает ТАСС.

«На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне 180-190 евро за 1 МВт ч», — сказал Моравецкий.

По его мнению, в долгосрочной перспективе нужно «обеспечить предсказуемость» для польского и европейского бизнеса.

Премьер также подчеркнул, что Польша призывает к более широкому и реальному санкционному режиму.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ.