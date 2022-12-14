Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши Моравецкий: потолок цен на газ не вводится из-за стран Северной Европы

close
100%
Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил журналистам, что страны ЕС не могут найти общее решение по вводу лимита цен на газ из-за того, что страны Северной Европы не видят соответствующую возможность. Об этом сообщает ТАСС.

«На уровне ЕС по-прежнему не дошло до выработки общего знаменателя, прежде всего с несколькими странами Северной Европы. Они постоянно не видят возможности определения потолка цены, даже на уровне 180-190 евро за 1 МВт ч», — сказал Моравецкий.

По его мнению, в долгосрочной перспективе нужно «обеспечить предсказуемость» для польского и европейского бизнеса.

Премьер также подчеркнул, что Польша призывает к более широкому и реальному санкционному режиму.

Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что министры энергетики стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе добились прогресса по техническим вопросам, которые связаны с введением потолка цен на газ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть