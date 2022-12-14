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Миллионы британцев уменьшили энергопотребление в обмен на скидки

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Свыше миллиона британских семей присоединились к программе по уменьшению энергопотребления в обмен на скидки по оплате счетов за электричество. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление компании-оператора National Grid.

В публикации отметили, что речь идет об услуге гибкого спроса (DFS), подключение к которой стало возможным для британцев с 1 ноября. В рамках этой программы жители получают скидки, как правило, в виде возврата части средств, выплаченных за электроэнергию, если соглашаются отключать часть бытовой техники.

В National Grid добавили, что миллионы британских семей подключились к этой услуге. Кроме того, после всего пяти сессий удалось сэкономить свыше 2,8 млн. То есть в случае необходимости эта услуга поможет компании заняться балансировкой энергосети в зимний период.

12 декабря в опубликованном анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC) сообщалось, что реальная заработная плата жителей Британии в течение года упала на 3%, что стало максимальным показателем, начиная с 1977 года.

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