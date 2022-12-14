Коммерческие запасы нефти в США за неделю увеличились на 10,2 млн баррелей

Запасы нефти в стратегическом резерве США снизились до минимума с января 1984 года, но коммерческие запасы нефти в стране за неделю увеличились на 10,2 млн баррелей. Об этом пишет обозреватель портала OilPrice Джулианна Гейгер.

По информации Гейгер, запасы сырой нефти завершили четырехнедельную серию снижения на этой неделе, увеличившись на 7,819 млн баррелей. Аналитики ожидали, что спрос составит 3,913 млн баррелей.

Согласно данным Американского института нефти, в этом году запасы сырой нефти в США выросли на 14 млн баррелей. Однако объем нефти, хранящийся в национальных стратегических нефтяных резервах, почти в 15 раз по сравнению с предыдущим годом — на 211 млн баррелей. Наращивание коммерческих запасов сырой нефти произошло только после того, как Министерство энергетики высвободило 4,7 млн баррелей из стратегических запасов нефти за неделю до 9 декабря, в результате чего в резерве осталось всего 382 млн баррелей.

На данный момент стратегический резерв США содержит наименьшее количество сырой нефти с января 1984 года.

Ранее сообщалось, что экспортные доходы России от продажи нефти упали еще до ввода предельных цен на сырье.