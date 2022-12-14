Anadolu: Китай и страны Персидского залива будут использовать юани в расчетах за нефть и газ

Китай и страны Персидского залива договорились совершать расчеты при оплате нефти и газа в юанях. Об этом пишет Anadolu.

Китай, который является второй по величине экономикой мира, хочет приблизиться к экономической мощи США. Ради этой цели страна собирается использовать свою национальную валюту, тем самым ослабив господство доллара на рынке. При этом согласие Саудовской Аравии рассчитываться в юанях можно расценивать как колоссальный удар по гегемонии американской валюты.

В публикации отметили, что сделка может быть максимально выгодна всем сторонам, так как Саудовская Аравия известна как крупнейший поставщик нефти, а Катар – второй по величине поставщик СПГ, то Китай – крупнейший покупатель. Однако США может обеспокоить такой ход со стороны Китая, так как Штаты внимательно наблюдают за тем, как КНР пытается нарастить свою экспансию в регионе.

По данным издания, страны Персидского залива и Китай могут нарастить сотрудничество во многих других сферах, а подписанное соглашение может охарактеризовать гармонию между китайским проектом «Один пояс, один путь» и проекта Саудовской Аравии Neom.

11 декабря эксперты фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР) заявили, что увеличение взаимодействия между Китаем и арабскими странами в энергосфере, скорее всего, не помешает росту поставок энергоресурсов в страну из России.