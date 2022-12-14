Григоренко: все лицензии и разрешения для бизнеса могут быть оцифрованы

Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко заявил, что власти РФ в 2023 году готовы заняться переводом всех видов разрешений и лицензий для бизнеса в электронный вид. Об этом он сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством, передает ТАСС.

Отмечается, что Путин ответил согласием на предложение Григоренко.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит в первом чтении два законопроекта, которые изменят правила допуска к управлению автомобилями и другими транспортными средствами в РФ.

Внесенные правительством законопроекты рекомендованы к принятию профильным комитетом ГД. Согласно одному из них, медицинские заключения по результатам водительских медкомиссий планируется перевести в электронный вид.

Действующая форма медицинской справки на бумажном бланке таким образом станет неактуальной, а ГИБДД будет получать информацию о здоровье водителя из электронной базы Минздрава.