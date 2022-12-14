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Банк «Траст» завершил крупнейшую сделку на рынке девелопмента за последние 7 лет

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Банк «Траст»

Банк непрофильных активов «Траст» завершил крупнейшую сделку на рынке девелопмента за последние 7 лет, сообщает пресс-служба банка. Девелопер «Интеко» был продан компании Sminex за 38 млрд руб.

В банке уточнили, что на момент перехода на баланс «Траста» в 2018 году стоимость «Интеко» за вычетом долга составляла минус 1 млрд руб., а долги компании в два раза превышали объем выручки. При этом стоимость компании оценивалась как отрицательная.

«На момент перехода в банк непрофильных активов капитализация «Интеко» была отрицательной. Сейчас актив стоит 38 млрд рублей, и на сегодняшний день это один из самых эффективных девелоперов в бизнес- и премиальном сегменте», — отметил председатель правления банка «Траст» Александр Соколов.

По его словам, цена продажи «Интеко» полностью соответствует ожиданиям банка. Он подчеркнул, что несмотря на высокую турбулентность в экономике и осторожное поведение крупных инвесторов, «Траст» закрыл сделку по цене даже выше, чем планировал.

«Сделка была прямая, это позволило завершить ее быстро, что в нынешних условиях высокой турбулентности является критичным. Также важно, что компанию купил профильный инвестор, который нацелен на дальнейшее стратегическое развитие актива», — уточнил Соколов.

Как напомнили в банке, акционер банка непрофильных активов - Банк России - в 2018 году задал ориентир по стоимости компании в продаже. Так, к концу 2023 года она должна была составлять не менее 30 млрд руб. Причем выйти на этот показатель удалось в 2022 году.

Отмечается, что на текущий момент «Интеко» прибыльная компания. Ее выручка за 2021 год составила 60,4 млрд рублей, а EBITDA —21,7 млрд рублей. Кроме того, по данным Росреестра, по итогам 11 месяцев 2022 года «Интеко» входит в десятку лидеров по выручке в старых границах Москвы.

Достичь такого результата удалось за счет стройки и подбора новых площадок, а также различных механизмов перестройки бизнеса. В банке «Траст» уточнили, что за это время в «Интеко» сменилась команда топ-менеджеров. Также компания отказались от собственного генерального подрядчика и перешла к поиску исполнителей конкретных работ на открытых торгах. При этом «Интеко» одной из первых перешла на работу по системе эскроу-счетов.

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