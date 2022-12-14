Глава Минфина Британии Хант признал инфляцию врагом номер один, который делает всех беднее

Глава Минфина Великобритании Джереми Хант признал, что инфляция и рост цен влияют на жизнь британского общества, приводит его слова Reuters. Он добавил, что для борьбы с ростом цен необходимы жесткие решения.

«Я знаю, что многим сейчас тяжело, но жизненно важно, чтобы мы приняли жесткие решения, необходимые для борьбы с инфляцией — врагом номер один, который делает всех беднее», — сказал он, добавив, что, в случае, если сейчас будет сделан неправильный выбор, высокие цены сохранятся и для миллионов жителей продлятся неудобства.

Министр отметил, что осведомлен о трудностях семей и бизнеса в стране на фоне экономической ситуации.

Ранее газета The New York Times писала, что уставшие и не получающие поддержки правительства граждане Великобритании ищут выход из бедственного положения. В публикации говорится, что в стране идет волна забастовок, подобных которой не видели десятилетия.