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В Нидерландах призвали к упразднению трастовых компаний для борьбы с российскими активами

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Yves Herman/Reuters

В Нидерландах «Зеленые левые» и Партия труда считает, что нужно полностью упразднить трастовые структуры. По их мнению, это еще больше ограничит использование подставных компаний россиянами для сокрытия активов. Об этом сообщает Bloomberg.

Политики считают, что Нидерланды должны стать менее привлекательными для преступных доходов и компаний.

После начала СВО на Украине министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг запретила трастовым компаниям обслуживать российских граждан или российские структуры.

Лидер же «Зеленых левых» Джесси Клавера заявила, что этого недостаточно.

Ранее сообщалось, что комиссия Думы РФ призвала признать нежелательной и экстремистской работу 30 зарубежных НПО. Отмечается, что это организации, принадлежащие Австралии, Австрии, США, Венгрии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, ФРГ, Черногории, Чехии и Швеции.

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