Аналитики Goldman Sachs предрекли превосходство золота над биткоином в долгосрочной перспективе

Золото имеет куда большие преимущества над биткоином в долгосрочной перспективе из-за меньшего времени до момента полного возврата инвестиций. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на отчет Goldman Sachs.

Ценностное предложение биткоина основано на его потенциальной пользе и выгоде для инвестора, поэтому он более чувствителен к изменениям процентных ставок и имеет больший период времени до момента полного возврата инвестиций, отметили в публикации.

По данным аналитиков, в 2021 году настал «Конец десятилетия легких денег» и ЦБ по всему миру стали поднимать процентные ставки. Однако в этом году золото почти никак не изменилось в цене, а биткоин обвалился на 75%, что соответствует динамике быстрорастущих технологических компаний.

В Goldman Sachs посчитали, что ужесточение финансовых условий будет мешать росту биткоина, поэтому повторение высоких показателей уже маловероятно, как и высокой доходности. При этом постоянные колебания будут продолжаться до тех пор, пока не будет придумано больше способов по использованию актива.

5 декабря глава отдела глобальных исследований Standard Chartered Эрик Робертсен заявил, что рынки недооценивают один из «неожиданных» сценариев, при котором курс цифровой валюты биткоин упадет на 70% до $5 тыс. в 2023 году. По словам Робертсена, сценарий воплотится в жизнь, если на рынке криптовалют произойдут новые банкротства и, как следствие, упадет доверие инвесторов к цифровым активам.