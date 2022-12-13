Байден пообещал вернуть цены в США к нормальному уровню к концу 2023 года

Президент США Джо Байден выразил надежду, что цены в стране приблизятся к нормальному уровню к концу следующего года, передает The Washington Post.

Выступая перед журналистами в Белом доме, Байден также заявил, что отчет, показывающий, что в ноябре инфляция снизилась, вселяет «некоторый оптимизм». Однако, подчеркнул американский лидер, чтобы вернуть инфляцию к нормальному уровню, потребуется время.

Байден указал, что «цены все еще слишком высоки» и властям «еще есть над чем работать».

Президент США выступил с заявлением после того, как Бюро трудовой статистики опубликовало отчет, в котором значилось, что цены в стране выросли на 7,1% в ноябре по сравнению с прошлым годом. Месяцем ранее этот показатель составил 7,7%.

Ранее аналитики S&P Global Market Intelligence ухудшили прогноз для экономики США на 2023 год. По их ожиданиям, экономика США войдет в состояние рецессии уже в четвертом квартале текущего года.