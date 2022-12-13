ЕК выделит Эстонии более €10 млн на помощь украинским беженцам

Европейская комиссия выделит Эстонии €10,1 млн на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД балтийской республики.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что дотация в таком размере в основном покроет расходы, на которые были потрачены средства из госбюджета с 24 февраля.

С помощью от ЕК, указал министр, эстонские власти поддерживают свою способность помогать беженцам с Украины.

В начале декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не сможет в полном объеме принять новую волну украинских беженцев.

По информации МВД Эстонии, с февраля в Эстонию прибыли более 109 000 граждан Украины, остались в стране 64 000 человек.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года.