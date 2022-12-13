Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ЕК выделит Эстонии более €10 млн на помощь украинским беженцам

close
100%
Petr David Josek/AP

Европейская комиссия выделит Эстонии €10,1 млн на покрытие расходов, связанных с оказанием помощи украинским беженцам, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД балтийской республики.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс заявил, что дотация в таком размере в основном покроет расходы, на которые были потрачены средства из госбюджета с 24 февраля.

С помощью от ЕК, указал министр, эстонские власти поддерживают свою способность помогать беженцам с Украины.

В начале декабря премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна не сможет в полном объеме принять новую волну украинских беженцев.

По информации МВД Эстонии, с февраля в Эстонию прибыли более 109 000 граждан Украины, остались в стране 64 000 человек.

По словам еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон, программа приема украинских беженцев в ЕС будет действовать минимум до марта 2024 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть