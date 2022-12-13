Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила прогноз по добыче жидких углеводородов в России на 2022 год на 26 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,96 млн б/с. Об этом говорится в ежемесячном отчете о рынке нефти за декабрь.

По прогнозу ОПЕК, в целом за 2022 год показатель вырастет на 160 тыс. б/с по сравнению с 2021 годом.

Как уточняет организация, пересмотр связан с более высокой добычей нефти в РФ в октябре и, по предварительным данным, в ноябре.

По данным ОПЕК, в октябре добыча РФ незначительно снизилась: на 15 тыс. б/с, до 11,1 млн б/с, в том числе 9,7 млн б/с нефти и 1,3 млн баррелей в сутки ШФЛУ и конденсата. По предварительной оценке ОПЕК, добыча нефти в РФ в ноябре выросла на 96 тыс. б/с, до 9,8 млн баррелей, тогда как конденсата и ШФЛУ снизилась на 22 тыс. б/с.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявлял, что цена на российскую нефть снизилась из-за уменьшения спроса ввиду перехода мира в фазу рецессии.

По его словам, на снижение российской марки нефти повлияло также решение США по росту ключевой ставки. То есть российская нефть была привязана к Brent, которая на фоне роста ключевой ставки потеряла в цене.