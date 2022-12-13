НОВАТЭК открыл месторождение газа на Гыдане размером в 52 млрд кубометров

НОВАТЭК открыл крупное газовое месторождение на Гыдане в размере 52 млрд кубометров. Об этом сообщается на сайте компании.

«ПAO НОВАТЭК сообщает, что дочернее общество компании ООО «Арктик СПГ 1» завершило испытание первой поисковой скважины на Бухаринском лицензионном участке, граничащем с Трехбугорным лицензионным участком компании на полуострове Гыдан. По результатам проведенных работ открыто новое газоконденсатное месторождение», — отметили в публикации.

В пресс-службе добавили, что запасы природного газа оцениваются в 52 млрд кубометров, а запас жидких углеводородов составляет 2 млн тонн.

В конце июня «Роснефть» открыла новое нефтяное месторождение на шельфе Печорского моря с запасами в размере 82 млн тонн. В компании подчеркнули, что одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022» является повышение эффективности восполнения запасов. Так, компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.