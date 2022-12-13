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Глава «Молдовагаза» Чебан заявил, что встретится с руководством «Газпрома»

Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан выступил с заявлением о том, что поедет в Россию в течение ближайших двух недель, передает Общественная служба новостей.

Эта поездка спланирована им для того, чтобы встретиться с руководством «Газпрома». В рамках этих переговоров он намерен обсудить вопросы поставок газа.

«Я поеду если не на этой неделе, то на следующей. Я постоянно провожу работу в области полного восстановления поставок в Молдавию», — рассказал Чебан во время своего выступления в эфире телеканала N4.

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