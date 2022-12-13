Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин заявил о рекордных объемах строительства асфальтированных дорог в России в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что 2022 год станет самым рекордным по количеству асфальтированных дорог в регионах и по местам, речь идет о 165 млн кв. м. Об этом глава государства сказал 13 декабря по видеоконференцсвязи на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что в 2021 году в России асфальтированные дороги проложили на общей площади 162 млн кв. м.

То есть в стране появилось больше качественных, модернизированных трасс, увеличилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения, улучшилась связанность городов и поселков, подчеркнул Путин.

Кроме того, в стране продолжилось усовершенствование перспективных международных транспортных коридоров, которые необходимы Российской Федерации для формирования удобных маршрутов, качественной логистики, выявления потенциала близлежащих территорий, рассказал президент.

Также Путин поздравил участников церемонии с открытием в российских регионах новых транспортных объектов и поблагодарил за работу всех специалистов, работающих в сфере дорожного строительства.

Ранее в Москве рассказали о строительстве самого длинного МЦД.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть