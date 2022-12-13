Путин заявил о рекордных объемах строительства асфальтированных дорог в России в 2022 году

Президент России Владимир Путин заявил, что 2022 год станет самым рекордным по количеству асфальтированных дорог в регионах и по местам, речь идет о 165 млн кв. м. Об этом глава государства сказал 13 декабря по видеоконференцсвязи на церемонии ввода в строй новых и отремонтированных участков дорог, передает ТАСС.

Российский лидер напомнил, что в 2021 году в России асфальтированные дороги проложили на общей площади 162 млн кв. м.

То есть в стране появилось больше качественных, модернизированных трасс, увеличилась скорость, комфортность и безопасность автомобильного движения, улучшилась связанность городов и поселков, подчеркнул Путин.

Кроме того, в стране продолжилось усовершенствование перспективных международных транспортных коридоров, которые необходимы Российской Федерации для формирования удобных маршрутов, качественной логистики, выявления потенциала близлежащих территорий, рассказал президент.

Также Путин поздравил участников церемонии с открытием в российских регионах новых транспортных объектов и поблагодарил за работу всех специалистов, работающих в сфере дорожного строительства.

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