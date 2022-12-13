Почти 40% российских компаний увеличили затраты на зарплаты сотрудникам в 2022 году

38% российских компаний увеличили затраты на фонд оплаты труда (ФОТ) в 2022 году. Об этом написал журнал Forbes со ссылкой на ноябрьский опрос сервиса по поиску работы и сотрудников «Работа.ру». В исследовании поучаствовали около 1000 представителей руководства организаций по всей России.

По словам заместителя генерального директора сервиса «Работа.ру» Александра Ветеркова, фирмы могли нарастить объем отчислений в ФОТ, в том числе из-за расширения штата сотрудников.

Еще 21% респондентов сказали, что у их компаний выросли расходы на логистику, у 16% — на аренду оборудования или помещений. 15% участников исследования потратили на найм и адаптацию сотрудников больше, чем на остальные статьи расходов. Затраты остались на том же уровне у 17% опрошенных.

Кроме того, согласно исследованию, каждый третий опрошенный работодатель планирует поднять зарплаты сотрудникам в ближайшее время. 30% сказали, что уже повышали зарплаты в течение последних шести месяцев.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике.