Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала L'Officiel из-за фейков о спецоперации

В Роскомнадзоре рассказали РИА Новости, что доступ к сайту журнала L'Officiel ограничили из-за распространения дезинформации о специальной военной операции России на Украине.

«Доступ к указанному ресурсу ограничен в связи с распространением на сайте недостоверной информации о проводимой ВС РФ спецоперации на территории Украины, способах ведения боевых действий, обстрелах и жертвах среди мирного населения», — пояснили в Роскомнадзоре.

Ранее в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России сообщали, что более 3,5 тыс. сайтов, которые содержали недостоверную информацию о специальной военной операции, заблокировали в 2022 году. В НАК отметили, что благодаря взаимодействию Роскомнадзора и правоохранительных органов удалось добиться усиления защиты информационного пространства от пропаганды идеологии террористической деятельности.

В настоящее время на Украине продолжается спецоперация РФ, о начале которой 24 февраля объявил президент России Владимир Путин в ответ на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.