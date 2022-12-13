В Московской пивоваренной компании заявили об отсутствии планов поставлять китайское пиво, кроме Tsingtao Premium Lager

На текущий момент у Московской пивоваренной компании нет планов поставлять в Россию различные марки китайского пива, помимо Tsingtao Premium Lager. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе МПК.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что МПК получила декларацию соответствия на самое известное китайское пиво — Tsingtao Premium Lager — в ноябре. В соответствии с ней, напиток должны поставлять в банках объемом 0,5 л в партии размером около 41,5 тыс. штук. В МПК объяснили интерес к Tsingtao «меняющейся ситуацией на рынке импортного пива». По словам источников газеты, компания решила заняться китайской продукцией из-за сокращение портфеля, в который входят такие марки, как Budweiser, Chimay, Pabst Blue Ribbon.

«О ценах и объемах поставок говорить рано. Планов импортировать другие марки на сегодняшний день нет. Мы воздержимся от дополнительных комментариев», — сказали в пресс-службе МПК.

Tsingtao выпускает компания Tsingtao Brewery Co. Ltd. По ее информации, марка находится на шестом месте среди производителей пива в мире. Tsingao и раньше импортировали в Россию. Чаще всего это пиво продавалось в ресторанах китайской кухни.

МПК владеет и управляет заводом в Мытищах. Мощность завода — 80 млн дал в год. Завод выпускает различные марки пива, в том числе «Жигули Барное», «Хамовники», «Трехгорное». Кроме того, МПК импортирует различные марки пива и занимается их розливом.