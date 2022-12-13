Постпреды стран ЕС единогласно одобрили выделение Киеву €18 млрд в 2023 году

Представительство Чехии в Евросоюзе сообщило в Twitter, что постоянные представители стран ЕС единогласно одобрили выделение Украине €18 млрд в 2023 году, передает ТАСС.

«Послы единогласно одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 млрд евро в 2023 году», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что членам Совета Евросоюза удалось согласовать пакет документов, которые необходимы для того, чтобы в следующем году Киев мог получить кредитную поддержку в размере €18 млрд.

Как уточнялось в сообщении Совета, эта краткосрочная кредитная помощь предназначена для финансирования неотложных потребностей Украины, восстановления ее критической инфраструктуры и первоначальной поддержки страны на пути европейской интеграции.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз может оказаться в долговой яме, если будет непродуманно поддерживать Украину.