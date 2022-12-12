Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников с начала 2023 года

Президент России Владимир Путин поручил в начале 2023 года добиться роста зарплат бюджетников такими же темпами, как в среднем по экономике. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Как указано в пункте перечня поручений, для достижения целевых показателей в течение 2023 года также требуется предусмотреть дальнейшую корректировку указанного фонда оплаты труда в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячной заработной платы работников экономической сферы

Правительство и регионы должны предоставить доклад о выполнении поручения до 30 марта 2023 года. Далее отчеты должны предоставляться Путину раз в квартал.

Президент РФ также поручил «обеспечить безусловное достижение целевых показателей уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетного сектора экономики» и отчитаться об этом до 30 декабря 2022 года.

Ранее Владимир Путин заявлял, что целевые показатели по уровню зарплат бюджетников по состоянию на сегодняшний день выполняют лишь 10 российских регионов.

Российский лидер также говорил о «скромном» уровне заработных плат в социальной сфере. По словам Путина, темпы реального роста зарплат в России на данный момент отстают от роста цен, однако ситуация должна меняться к лучшему.