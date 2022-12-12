Спрос россиян на участки в Подмосковье упал более чем на 15% в октябре

Спрос на земельные участки в Подмосковье по итогам октября 2022 года упал на 15,76% по сравнению с показателями сентября. Об этом «Ленте.ру» заявили специалисты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы».

По данным экспертов, число обращений по поводу покупки участка в Подмосковье снижается уже два месяца подряд. Однако, несмотря на снижение спроса, по итогам первых десяти месяцев 2022 года спрос на покупку земельных участков в Подмосковье вырос на 0,59%.

По словам генерального директора «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерия Летенкова, время продажи земельных участков традиционно больше, чем при продаже квартир. При этом сейчас в Москве время продажи самих квартир выросло в два раза, поэтому в сегменте участков этот прирост оказался еще более существенным. Также на спрос влияет сезонность.

Он добавил, что при покупке участка в целях инвестиций лучше всего заранее обдумать все возможные детали сделки и приобрести наиболее ликвидный вариант. В частности, на ликвидность влияет доступность проезда на автомобиле и пешая доступность железнодорожной станции.

В конце октября газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков компании «НДВ Супермаркет Недвижимости» писала, что количество продавцов, которые готовы предоставить скидки до 20% на вторичные дома в Подмосковье, увеличилось за последний месяц.