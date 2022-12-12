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Сбер начал торговлю золотом в цифровом формате

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Пресс-служба Сбера

Сбер начал выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на золото, который будет осуществляться на собственной блокчейн-платформе, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что теперь у инвесторов появится возможность приобрести аналог традиционного инструмента, обезличенного металлического счета, в удобном цифровом формате. Кроме того, ЦФА на золото позволит получить инвестиционный доход в зависимости от динамики цены на золото.

Как напомнил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, российский рынок цифровых финансовых активов находится на начальном этапе своего развития.

«Тем не менее, мы видим, что цифровые активы имеют большие перспективы для клиентов банка и позволяют вывести уже существующие финансовые инструменты на новый уровень. Выпуск ЦФА на золото именно сейчас — своевременная мера в меняющемся финансовом ландшафте. Золото — ликвидный инвестиционный и защитный актив, вложения в который особенно актуальны для бизнеса в сегодняшней ситуации», — добавил он.

Отмечается, что преимущество нового финансового инструмента заключает в быстром и удобном процессе заключения сделки. Она совершается в информационной системе по заявке инвестора с использованием смарт-контракта без участия посредников. При этом инвесторы также смогут передавать активы другим пользователям платформы, что обеспечит вторичный оборот ЦФА.

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