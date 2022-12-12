Биотехнологическая компания Amgen решила приобрести Horizon Therapeutics за $27,8 млрд

Американская биотехнологическая компания Amgen Inc. смогла приобрести производителя лекарств Horizon Therapeutics PLC за $27,8 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

В публикации указали, что Amgen она заплатит по $116,5 за акцию Horizon, что на 47,9% больше рыночной цены в $78,76, которая была на момент закрытия торгов 29 ноября. При этом Amgen собирается финансировать покупку за счет бридж-кредита на сумму $28,5 млрд.

В пресс-релизе добавили, что компании должны получить одобрение на сделку со стороны регуляторов. Поэтому сделка может завершиться где-то в первом полугодии 2023 года.

Компания Horizon создает лекарственные препараты для лечения редких аутоиммунных и тяжелых воспалительных заболеваний. На данный момент основная часть продукции продается на территории США.

10 декабря компания Microsoft заявила, что не может назвать сроки приобретения одного из крупнейших производителей видеоигр Activision Blizzard после того, как Федеральная торговая комиссия США (FTC) потребовала заблокировать сделку.