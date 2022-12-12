Темпы роста рынка доставки в Московском регионе замедлятся до 40% в 2023 году

Темпы роста рынка доставки в Московском регионе в 2023 году замедлятся до 40% по сравнению с более чем 50% в прошлом году, и по стране – до 44%.

Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные аналитиков Infoline.

Темпы роста рынка доставки продуктов питания в Москве и Подмосковье в 2023 году замедлятся до 40%. По итогам 2022 года онлайн-продажи продуктов в Московском регионе вырастут на 53%, до 326,2 млрд руб. год к году. На Москву и Подмосковье приходится более 50% всех онлайн-заказов еды в стране. При этом оборот всего российского рынка доставки подрастет на 60%, до 620 млрд руб. А вот в 2023 году рост составит 44%.

Аналитики посчитали, что рынок доставки в Московском регионе более развит и сопоставим с европейскими показателями. Например, доля доставки продуктов в Москве и Подмосковье составляет 6,7% по итогам первых девяти месяцев года, а уже по итогам 2022 года этот показатель может подняться до 8,7%. В целом же по России этот показатель может вырасти с 2,9% до 3,9%.

Эксперты рынка добавили, что в 2023 году онлайн-сервисы могут сместить свое внимание на регионы, где уже сформировался вполне зрелый рынок. Кроме того, в регионах достаточно мало конкуренции, поэтому потенциал роста у большинства сервисов может быть вполне хороший.

В начале октября в CloudPayments сообщили, что за год (сентябрь 2022 к сентябрю 2021 года) онлайн-продажи фастфуда с доставкой выросли в целом по России: онлайн-оборот стал больше на 17%, причем заказывать стали на 15% чаще, а средняя сумма заказа практически не изменилась и составила 518 руб. Данные по Москве коррелируют с данными по России в целом: заказывать в онлайне фастфуд в столице стали на 12% чаще, при этом средний чек вырос на 7%, до 630 руб.