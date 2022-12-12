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Реальная зарплата британцев упала на рекордные за последние 45 лет 3% на фоне роста стоимости жизни

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Реальная заработная плата жителей Британии в течение года упала на 3%, что стало максимальным показателем, начиная с 1977 года. Об этом сообщается в опубликованном анализе Британского конгресса тред-юнионов (TUC).

«Реальная заработная плата (то есть зарплата после учета роста стоимости жизни) упала на 3,0% в течение 2022 года. Это самое резкое падение реальной заработной платы с 1977 года и второе худшее падение в истории с 1945 года», — отметили в публикации.

Аналитики подсчитали, что после рекордного роста инфляции британские работники в среднем теряют около £76 ($93) в месяц в 2022 году. При этом сотрудники госсектора теряют £180 ($220) ежемесячно.

В анализе также указали, что, например, годовая зарплата медсестер в этом году сократилась на £1800 ($2209).

8 декабря The Telegraph писал, что Британия может в ближайшие месяцы сползти в продовольственный кризис из-за невозможности себя прокормить на фоне роста цен, нехватки рабочей силы и последствий летней засухи.

До этого британские власти выделили £1 млрд в рамках новой программы по улучшению теплоизоляции домов и их энергоэффективности в целях экономии энергопотребления на фоне кризиса.

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