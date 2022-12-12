Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани за отказ в аренде земли

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск к департаменту имущественных отношений Кубани, который ранее отказал ему в аренде сельскохозяйственных земельных участков общей площадью более 285,6 тыс. кв. м на 49 лет. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда Краснодарского края.

Уточняется, что Дерипаска обратился в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением, в котором попросил признать незаконным решение департамента отказать бизнесмену в предоставлении земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в аренду на новый срок в 49 лет.

В исковом заявлении также требуется взыскать в пользу Дерипаски 300 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Предварительное заседание суда назначено на 8 февраля 2023 года.

В ноябре Апелляционный суд в Швеции вынес вердикт в пользу Черногории по иску Олега Дерипаски об отмене арбитражного решения по делу о приватизации алюминиевого комбината Kombinat Aluminijuma Podgorica и связанного с ним бокситового предприятия Niksic Bauxite Mine в 2005 году.

До этого Верховный суд США отклонил апелляцию российского миллиардера с требованием снять с него санкции США. Решение было принято через несколько дней после того, как прокуратура США обнародовала обвинение против Дерипаски.